Преступная схема почти более чем на 700 млн грн: разоблачены мэр Одессы Труханов и другие чиновники

Также Труханова проходит подозреваемым по делу о хищении денег на покупке обанкротившегося завода "Краян".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование по схеме на 689 млн грн. Среди участников – мэр Одессы Геннадий Труханов, действующие и бывшие чиновники Одесского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Их подозревают в незаконном завладении землей территориальной общины и легализации незаконно полученных доходов, совершенных преступной организацией и другими лицами, привлеченными к совершению преступлений.

Среди подозреваемых мэр Одессы, его бывший заместитель, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также другие лица – представители обществ-застройщиков и участники преступной организации – частные лица.

"Перед завершением досудебного расследования в течение июня-июля 2023 года прокурором САП по поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя САП, а также детективами подозреваемым сообщено об изменениях ранее сообщенных подозрений, а также некоторые из них уведомлены о новых подозрениях, в частности, по фактам получения от руководителя преступной организации неправомерной выгоды в виде объектов недвижимости", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что в течение 2016-2019 годов указанные лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для дальнейшей застройки.

"Земельные участки территориального общества Одессы передавались в аренду в обход конкурса исключительно заранее согласованным обществам-застройщикам. Застройщики платили средства или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через подконтрольных лиц в Одесском городском совете, обеспечивали принятие соответствующего решения указанных участков", — сообщили в САП.

Кроме того, в ходе расследования установлены факты легализации денежных средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных правонарушений.

В чем их подозревают

На сегодняшний день действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. ч. 1, 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Руководителю преступной организации, поскольку лицо скрывается от следствия за пределами Украины, поставлено в известность о подозрении по ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ.

Дело о хищении средств, в котором замешан Труханов

Напомним, 4 мая 2023 года городской голова Одессы Геннадия Труханова Высший антикоррупционный суд отправил под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн. Его подозревают в хищении денег на покупке обанкротившегося завода "Краян".

Впоследствии за мэра Одессы Труханова внесен залог, он вышел из СИЗО.

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