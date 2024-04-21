Преступники, подозреваемые в нападении на полицейских, планировали сбежать из Украины – Нацполиция

Двоих подозреваемых в вооруженном нападении на патрульных полицейских в Винницкой области задержали 21 апреля в Одесской области. Это двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

Как рассказала в эфире телемарафона в слоте "1+1" спикер Нацполиции Елена Бережная, мужчины планировали сбежать из Украины.

"Они находились в заброшенном здании, намеревались уехать за границу Украины. В настоящее время следствием установлено, что причиной нападения было то, что они перевозили боевые гранаты. Но, как это было на самом деле, будет выяснять следствие", – уточнила она.

Бережная добавила, что один из нападавших, отец, был ранен 20-летним полицейским Максимом Зарецким, который погиб. Защищая своего напарника, он успел произвести несколько выстрелов.

Напомним, полиция Винницкой области в память о погибшем Максиме Зарецком опубликовала видео-воспоминание.

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