Претендент на Оскар: в больнице Кривого Рога выловили раненого оккупанта, который имитировал амнезию и выдавал себя гражданским

Мужчину опознали благодаря страницам в соцсетях.
В больницу Кривого Роу среди раненых с востока Украины доставили парня "с амнезией". Впоследствии выяснилось – он российский оккупант.
Об этом сообщает "Днепр областной".
Отмечается, что в Сети небезразличные люди стали разыскивать родных парня, которого с ранениями привезли из зоны боевых действий в Кривой Рог. Сообщалось, что раненый не помнит, что с ним произошло.
Личность россиянина была идентифицирована благодаря неравнодушным криворожцам, которые нашли его профили в соцсетях.
Пациентом с амнезией оказался военнослужащий РФ, которого раненым на поле боя оставили его сослуживцы.
Раненый решил переодеться в гражданскую одежду и притворяться что у него амнезия, чтобы он не был разоблачен. Впоследствии он планировал бежать из больницы и Украины.
Воин вражеской армии был задержан и передан спецслужбам.
Напомним, что Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.