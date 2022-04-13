Претендент на Оскар: в больнице Кривого Рога выловили раненого оккупанта, который имитировал амнезию и выдавал себя гражданским

Мужчину опознали благодаря страницам в соцсетях.

В больницу Кривого Роу среди раненых с востока Украины доставили парня "с амнезией". Впоследствии выяснилось – он российский оккупант.

Об этом сообщает "Днепр областной".

Отмечается, что в Сети небезразличные люди стали разыскивать родных парня, которого с ранениями привезли из зоны боевых действий в Кривой Рог. Сообщалось, что раненый не помнит, что с ним произошло.

Личность россиянина была идентифицирована благодаря неравнодушным криворожцам, которые нашли его профили в соцсетях.

Пациентом с амнезией оказался военнослужащий РФ, которого раненым на поле боя оставили его сослуживцы.

Раненый решил переодеться в гражданскую одежду и притворяться что у него амнезия, чтобы он не был разоблачен. Впоследствии он планировал бежать из больницы и Украины.

Воин вражеской армии был задержан и передан спецслужбам.

Напомним, что Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.