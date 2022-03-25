Превозносила Сталина и Ленина и хотела возрождения СССР: во Франковске задержали пропагандистку из РФ

Превозносила Сталина и Ленина и хотела возрождения СССР: во Франковске задержали пропагандистку из РФ

43-летняя женщина приехала в Ивано-Франковск 7 лет назад и приобрела украинское гражданство.

В Ивано-Франковске задержали 43-летнюю уроженка России, которая распространяла и публично использовала символику коммунистического тоталитарного режима.

Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

"Уроженка РФ с 2015 года приобрела гражданство Украины и проживала в городе Ивано-Франковск. Как выяснило следствие, она на протяжении 2019-2022 годов в социальной сети "ВКонтакте" систематически распространяла, а также публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима. Сторонница Советского Союза популяризировала идеи его возрождения и обновления, превозносила Ленина и Сталина, пропагандировала преступный режим", — говорится в сообщении.

Преступную деятельность выявили работники СБУ. Злоумышленнице сообщили о подозрении в распространении и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1, 2 ст. 436-1 УК Украины), а также взяли ее под стражу.

За указанное правонарушение ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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