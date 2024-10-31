"Превращают армию в неоткупившихся дураков": ветеран призвал к реформе ТЦК

Он отмечает, что должности в ТЦК должны занять люди, являющиеся участниками боевых действий и получившие ранения.

В Украине следует провести реформу территориальных центров комплектования. Пожалуй, основная проблема ТЦК – это отправка в учебные центры демотивированного личного состава.

Об этом заявил ветеран войны и правозащитник Олег Симороз в интервью "24 каналу".

"Реформа нужна. Давайте в первую очередь – к сожалению, нужна мобилизация. ...моим побратимам нужна поддержка. Они должны быть укомплектованы, как минимум, чтобы иметь шанс на то, чтобы выйти из боя живыми. У нас сейчас проблемы с укомплектованием. Главное – с качественным укомплектованием", – говорит Симороз.

По его словам, в настоящее время подразделения очень часто получают демотивированных людей, которые еще бывают плохо обучены.

"Ненормально, когда на столь высоком уровне коррупция. Ненормально, что у нас мобилизация осуществляется таким несправедливым способом. Вся страна знает, что есть те группы населения, которые не служат, у которых все прекрасно, живут жизнь, которых отмазывают их родители — мажоры и чиновники.

А есть те, кто служит. Армию и службу по мобилизации потихоньку превращают в "дурак, что не хватило денег". Несмотря на то, что мы страну удержали за эти 10 лет", – подчеркивает ветеран.

Военный говорит, что иногда создается впечатление, что ТЦК вообще игнорируют, кого и на какие должности нужно призывать.

"У нас так "классно" получается, что сидит повар-деловод – здоровый молодой парень, а в ДШВ присылают 55-летнего деда, у которого все болячки, какие только можно", – делится наблюдениями ветеран.

Он отмечает, что должности в ТЦК должны занять люди, являющиеся участниками боевых действий и получившие ранения.

Ранее Олег Симороз, который в 2022 году присоединился к Силам обороны и стал на защиту Украины, потеряв на фронте обе ноги, рассказал, что получил повестку от ТЦК.

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