"Превратил храм в столовку": почему известный повар Клопотенко разозлил украинцев, все подробности

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко оказался в центре скандала из-за съемок рождественского выпуска проекта "Реальная история" в трапезной Киево-Печерской лавры. Клопотенко объяснил, что именно в архивах Лавры обнаружил уникальные рецепты украинских рождественских блюд, таких как пирожки с икрой карася и гороховый кисель. Однако часть пользователей соцсетей не поняла значения этого места и раскритиковала повара, обвинив в неуважении к святыне.

ТСН.ua собрал все, что известно о кулинарном скандале.

Что снимал Клопотенко в Лавре

13 декабря на YouTube-канале Акима Галимова "Реальная история" вышел выпуск с участием Евгения Клопотенко, посвященный традиционным, аутентичным рождественским блюдам. Программу "Готовим 12 утраченных украинских блюд! Почему мы о них забыли?" снимали в Трапезной церкви святых Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры. Получив доступ к архивам трапезной, где есть немало старинных рецептов, Евгений Клопотенко вместе со своей командой начали изучать сугубо украинские кулинарные традиции.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Что говорят в администрации Лавры

Администрация Национального заповедника Киево-Печерская лавра отреагировала на хейт, возникший вокруг кулинарного шоу, которое снимал Евгений Клопотенко в трапезной храма.

Обращение администрация обнародовала на официальной странице Facebook.

Так дирекция решила разъяснить ситуацию, вызвавшую возмущение и обсуждение в обществе.

Они объяснили, что мероприятие проходило в Трапезной палате, которая является исторической частью архитектурного комплекса и с момента своего основания в конце XIX века служила местом общей трапезы.

"Этот зал не является храмом и всегда использовался для проведения торжеств: духовных, культурных и образовательных. Это полностью отвечает действующему законодательству и требованиям эксплуатации памятников истории и культуры, а также никоим образом не вредит живописи XX века", — объяснил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Он добавил, что администрация сожалеет, что это событие вызвало недоразумение и могло задеть религиозные чувства верующих.

Реакция католиков

Епископ Виталий Кривицкий также не промолчал:

"Я положительно отношусь к кухне и креативности господина Евгения Клопотенко. Евгений Клопотенко неоднократно угощал своих зарубежных гостей в "100 лет…", однако в случае его кулинарного шоу в Трапезном Храме, это уже не о кухне, а о тотальной смеси в уме и традиционного. "Сакральные блюда" и "возрождение культуры" в храмах, предназначенных для другого – для встречи с Богом в молитве. Кажется, коммунизм перестает быть пережитком прошлого, а как гидра, возрождает свои щупальца в нашем сегодняшнем дне. Что касается коммунизма, то это не афоризм.Сразу после октябрьского переворота комиссары пытались превратить храмы во что угодно, главное, чтобы исказить его первоначальное предназначение..."

Протоиерей Александр Клименко – мнение

"Об очередном эпик-фейле в Трапезной палате Киево-Печерской лавры. Теперь уже кулинарного. Монастырская трапеза, как и каждая трапеза воцерковленного христианина, сопровождается молитвами до и после. Но монахи в монастыре едят молча, слушая святое Писание Церкви и т.д.

Здесь не проводят и не записывают (при нормальном функционировании монастыря) телевизионные шоу и не проводят "молитвенных завтраков".

Но откуда же людям, далеким от православных традиций, знать об этом?

На самом деле, для подобных мер Трапезный храм крайне неудобен – в столице десятки идеальных локаций как для кулинарных шоу, так и для самоутверждения гаранта.

Но по какой-то причине выбирают именно храм.

"Проглотите и это", — якобы заявляют они в очередной раз", — написал он.

Реакция Евгения Клопотенко

В свою очередь, Клопотенко также опубликовал сообщение у себя на странице в Facebook, в котором отреагировал на волну критики после съемок.

В частности, кулинар искренне принес извинения верующим, чьи чувства были затронуты его участием в съемках в святом месте. Он отметил, что всегда готов признавать свои ошибки.

Клопотенко добавил, что возрождение традиций, в частности украинской кухни, вызывает сильное недовольство у врага, который пытается расколоть украинскую нацию.

В конце своего сообщения Клопотенко призвал украинцев не поддаваться злу, которое пытается нас разделить.

"Зло нас не сломит, если мы будем излучать свет. Поэтому давайте делиться любовью!" — подытожил он.

Реакция украинцев

Многие украинцы не оценили поступок Клопотенко. Пользователи соцсетей уверены, что храм — это "не сцена для шоу и выступлений".

"Православному на это неприятно смотреть. Будет ли такой выпуск в мечети или синагоге?"

"Это деградация, господин Евгений. При всем уважении, но участие в этом святотатстве — это фиаско".

"Евгений, вас уважаю как кулинара, но храм должен быть для молитвы".

"Евгений, очень разочарована в том, что вы согласились на эту авантюру. Православному человеку невероятно больно смотреть на то, что храм превратили в столовку".

Запись выпуска назвали "беззастенчивым издевательством над святыней", "глумлением", "осквернением", аргументируя это тем, что в храме совершались святые таинства, а церковь должна оставаться местом для молитвы, а не шоу.

Часть украинцев не видела в этом ничего плохого.

Известный украинский телеведущий Константин Грубич высказался по поводу скандала и стал в защиту повара.

"Очень осторожно и почти никогда не встреваю во всеобщие интернет-срачи на политические темы. Но сейчас все же нарушу свое табу. Потому что когда-то одним из первых начал тренд внимания к украинской национальной кухне в наших медиа", — поделился телеведущий.

Также журналист призвал прекратить спекуляции вокруг действий Евгения и поддержать его усилия по популяризации украинских традиций.

Напомним, певица Кристина Соловий и писатель и музыкант Сергей Жадан выпустили общий клип, спровоцировавший скандал. Видео, снятое во львовской церкви, возмутило священников, попросивших удалить его из соцсетей.

Певица в чувственном красном платье сидит на троне в центре храма и поет, кадры с ней сменяются роскошной внутренней отделкой церкви. Солист группы Сергей Жадан появляется в клипе на улицах Львова. Еще одна часть клипа содержит сцены с поцелуем двух женщин, но эти кадры сняты за пределами церкви.

Создатели клипа объяснили, что его снимали в церкви святого Андрея Первозванного, чтобы передать "ощущение красоты, которая существует сверх времени и людей".

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