"Превратился в Фарион": предатель Царев удивил заявлением о бандитизме в русскоязычных регионах

Царев заявил, что в Украине бандитизм был исключительно в русскоязычных регионах.

Экс-нардеп и предатель Украины Олег Царев "сломался" и заявил, что в Украине бандитизм был больше распространен в русскоязычных регионах.

На интервью предателя пропагандистам обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

"В Украине бандитизм был исключительно в русскоязычных регионах. И чем регион более русский – тем жестче было. Тем ближе к тому, что происходило в Питере, Татарстане. Поэтому русские – вот такие" – взвыл Царев.

Казанский пошутил, что Царев внезапно превратился в Ирину Фарион. Он отметил, что когда подобные тезисы озвучивали политики из западных областей Украины, российские пропагандисты начинали кричать о "русофобии".

"Теперь же и сами рупоры Кремля прямо говорят, что бандитизм, криминал и хтонь в Украину шли из "русского мира. Самое потрясающее при этом, что Царёв, который все понимает, при этом все равно поддерживал клоаку, из которой перло все это зло. А попытки Украины вырваться из этого криминального болота и интегрироваться в Европу – решительно отрицались", – подытожил журналист.

Напомним, что 27 октября 2023 года на Олега Царева в оккупированной Ялте покушались. Известно, что предатель получил два огнестрельных ранения.

В Украине Царева заочно приговорили к 12 годам заключения.

На днях суд арестовал недвижимость Олега Царева. Общая сумма – почти полмиллиарда гривен.

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