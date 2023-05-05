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Превратит обычную гречку в идеальный гарнир: добавьте всего лишь один ингредиент

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1478
Время на прочтение
2 мин
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Превратит обычную гречку в идеальный гарнир: добавьте всего лишь один ингредиент

Как приготовить гречку вкусно? / Фото: pixabay.com

Как приготовить гречку так, чтобы она была невероятно вкусной? Вам понадобится всего один ингредиент.

Гречка является незаменимым продуктом для тех, кто пытается питаться с пользой для здоровья. В ее зернах содержатся аминокислоты, легко усваиваемые белки, жиры, клетчатка, железо. Последнее, например, нужно, чтобы образовывались красные кровяные тельца. Ароматная и рассыпчатая гречка – отличный гарнир к мясу.

Несмотря на всю простоту этого блюда, вкусно его сварить выходит не всегда. Опытные кулинары поделились одним секретным ингредиентом, который следует добавить в гречку, чтобы получить идеальный гарнир. И это – куркума.

Как приготовить гречку с куркумой?

Что нужно взять:

  • 1 стакан гречихи;
  • 2 стакана воды;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 1 столовая ложка куркумы;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Сначала гречку нужно тщательно промыть, а затем просушить – сделать это можно на раскаленной сковороде. Благодаря такой простой процедуре вы сможете раскрыть аромат крупы.
  2. Далее поместите крупу в кастрюлю и залейте водой.
  3. Как только каша начнет кипеть, убавьте огонь до минимального, подсолите воду. Варить так крупу нужно примерно 7 минут.
  4. Пока гречка варится, разомните вилкой сливочное масло и перемешайте его с куркумой.
  5. Добавьте это масло в гречку, закройте крышку и дайте каше повариться примерно 5 минут.

Теперь можно снять с огня и дать настояться в теплом месте еще несколько минут. Кастрюлю лучше накрыть полотенцем.

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Дата публикации
Просмотры
1478
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