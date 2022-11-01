"Превратится в игру на выживание": западные военные эксперты о войне для ВС РФ в Украине зимой

Следующая зима может стать полным провалом для российской армии на поле боя.

Американские и британские генералы считают, что российские солдаты могут столкнуться со сложными условиями зимой на территории Украины.

О новых вызовах для оккупантов на поле боя пишет издание The Sun.

Зимой температура воздуха в Украине может опускаться до -30° C, средняя температура -8° C, а в течение дня может выпадать до полуметра осадков. Зима в Украине гораздо мягче по сравнению с некоторыми регионами той же России, но все же для плохо экипированных, недостаточно обученных солдат зимняя война может оказаться достаточно суровой.

"В условиях холода вы не только медленнее двигаетесь, вы медленнее думаете, и вероятность того, что подразделения будут рассыпаться и спасаться бегством, растет", — пояснил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенент Бен Ходжес.

Несмотря на то, что украинцев ждут те же погодные условия, ВСУ представляются более экипированными и мотивированными по сравнению с армией РФ, в которой многие только недавно были мобилизованы.

Ходжес также объяснил, что дело не только в холоде, но и потенциально возможных заболеваниях среди российских военных. По его словам, он видел снимки российских позиций, которые были дезорганизованы, грязны и напоминали "утро после рок-концерта".

Отставной полковник британской армии Ричард Кэмп также считает, что российские войска могут оказаться в кризисе, но отмечает, что в таких погодных условиях сложно будет всем.

По его словам, ко всем сложностям прибавится еще и морозная погода, из-за чего развязанная Россией война превратится в упражнение на выживание.

"Российские новобранцы прибудут на фронт плохо экипированными, без зимней одежды. Они окажутся в окопах, залитых водой. Одно дело, когда вы выиграете, но если уж проиграете, психологический эффект будет жутким", — сказал генерал.

Напомним, что экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что РФ придумала фейк о "грязной бомбе" Украины для проведения операции под чужим флагом.

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