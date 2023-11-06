Превысил скорость: нардеп Николаенко за смертельное ДТП получил уведомление о подозрении

Народный депутат может отправиться в тюрьму на срок до восьми лет.

В Украине сообщили о подозрении народному депутату Андрею Николаенко, недавно совершившему смертельное ДТП на трассе Киев — Чоп в Житомирской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР

Как отмечается, следователи сообщили о подозрении народному депутату, который 3 ноября на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района насмерть сбил 18-летнюю девушку.

“Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям пунктов ПДД двигался с превышением разрешенной скорости. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия”, – рассказали в ДБР.

Народному депутату сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что Николаенко после аварии на своей странице в соцсети подтвердил, что за рулем находился именно он и что обещает сотрудничать со следствием.

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