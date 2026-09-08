До принятия христианства Владимир удерживал многочисленный круг наложниц / © Getty Images

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Князь Владимир вошел в историю как правитель, совершивший крещение Руси в 988 году, однако образ святого князя, знакомый большинству людей, отражает только часть его натуры. Владимир до крещения Руси славился своей развратной репутацией и жестоким поведением. Многие христиане погибли от его меча после восхождения правителя на трон. А летописи спорят в количестве официальных жен и наложниц.

ТСН.ua пишет об интересных фактах из личной жизни князя Владимира.

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Жены и наложницы Владимира Великого

До принятия христианства Владимир был совсем другим человеком. Летописи изображают его как воинственного язычника, который не только вел кровавые междоусобные войны, но и обладал огромным гаремом, поддерживал языческие культы и даже допускал человеческие жертвоприношения.

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Наиболее известный и одновременно самый скандальный факт из жизни Владимира до крещения связан с его гаремом. «Повесть временных лет» утверждает, что князь имел пять официальных жен и около 800 наложниц. В частности, летопись называет цифры 300 женщин в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в Берестове. Однако современные историки относятся к этой цифре осторожно.

Арабский путешественник Х века Ибн-Фадлан сообщает о княжеском гареме из 40 девушек-наложниц, щедрых пирах и об огромном ложе, инкрустированном драгоценными камнями, что играло особую роль в быту князя. Начальная летопись рассказывает о 800, а Никоновская — о 1100 юных девушках, служивших великому властителю для развлечения.

На самом деле до сих пор точно не известно количество жен Владимира Святого. «Повесть…» отмечает поименно трех жен князя — Малфриду, Рогнеду Рогволодовну и Анну Византийскую, а другие названы только по этническому происхождению — гречанка, чешка, болгарка.

По мнению известного украинского историка Л. Войтовича, у Владимира Святославича было 8 законных жен.

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Следовательно, количество женщин, не являвшихся официальными дружинами князя Владимира, очень преувеличено в «Повести…» для превознесения князя перед принятием христианства и крещением Руси. Впрочем, летописная весть 980 года имела правдивую основу, ведь в целом ее содержание согласовывается с нравом князя, действительно очень желающего женщин.

Исследователи признают, что незаурядная личность князя Владимира и лидерские качества формировались, безусловно, под влиянием его многочисленных женщин — жен и наложниц. О них упоминают не только в древнерусских источниках, но и в иностранных хрониках.

Первая и вторая жены князя Владимира

Дочь одного из шведских викингов Олова стала первой женой правителя (978-979 гг.). В браке родился сын Вышеслав. Как сложилась судьба женщины, неизвестно — летописи о ней молчат.

Уже в 980 году Владимир вторично женился. В этот раз на дочери половского князя Рогволода Рогнида. Девушка отказала, считая свое происхождение более благородным. Князь разгневался и полностью уничтожил Полоцк, а Рогнеду похитил. На глазах родителей и братьев он изнасиловал девушку. После этого убил всех членов семьи. А Рогниду забрал себе, дав ей новое имя — Горислава, пишет spadok.org.ua.

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Олова хотела убить Владимира. Фото: spadok.org.ua

По мнению исследователей, Владимир одновременно и любил, и ненавидел свою жену. А она хранила в себе идею мести. Рогнеда имела сына Изяслава. Одна из легенд говорит, что у мужа было много наложниц, поэтому пренебрегал своей официальной женой, что заставляло ее страдать. В эти моменты желание возмездия овладевало ее еще больше.

Существует интересная легенда, согласно которой надменная жена запланировала месть мужу за смерть своего отца. Однажды ночью она «подняла уже нож на него, но в ту минуту Владимир проснулся и схватил ее за руку». Призналась Рогнеда, что хотела отомстить за отца, когда Владимир перестал любить ее с ребенком, и Владимир решил смертью наказать ее за этот замысел.

Владимир велел Рогнеде одеть «все царские уборы» перед казнью. Однако за мать вступился сын Изяслав. Владимир, посовещавшийся с боярами, решил помиловать обоих, отдав им Полоцкие земли, где родилась Рогнида.

Третья жена

В третий раз Владимир женился на Кунигунде — беременной жене своего покойного брата Ярополка. Что именно руководило таким выбором, точно неизвестно. Впоследствии у супругов появился сын Святополк.

Анна — жена Владимира Великого

В 989 году Анна Порфирогенета стала женой князя. Анна не хотела становиться женой Владимира, однако в этом она видела единственный путь спасения своих земель. Два сына родились в браке — Борис и Глеб.

В течение 22 лет Владимир и Анна правили Киевской Русью. Конкретно эта женщина побудила князя принять христианство.

Исследователи говорят, что Анна была настоящей советчицей и подругой.

Князь Владимир с Анной во время крещения Руси / © Википедия

Восьмая и последняя

Восьмой и последней женой князя стала дочь графа Куно фон Энгингена, внучка кайзера Оттона I. Женился на ней Владимир уже тогда, когда Анна умерла, около 1012 года. В этом браке родилась Мария Добронега, которая была женой польского короля Казимира I.

Ранее мы писали о том, как князь Владимир совершил крещение Руси. Больше об этом читайте в новости.

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