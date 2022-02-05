Презентация публичного отчета ГМС Украины за 2021 год: Наталья Науменко рассказала о реформировании миграционной службы

Сделать административные услуги более эффективными и доступными для населения: глава ГТС Наталья Науменко, представляя годовой отчет работы, также рассказала о планах ведомства на 2022 год. По ее словам, существенные изменения могут затронуть структуру и кадровый состав Государственной миграционной службы.

Глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко 4 февраля представила публичный отчет о деятельности за 2021 год. Она также проинформировала о планах реформирования структуры и работы ведомства.

Об этом сообщили в Facebook Государственной мирационной службы.

"В 2021 году структура ДМС Украины не претерпела существенных изменений. Мы также имеем на сегодня 573 территориальных подразделения. Но в сентябре прошлого года команда ГМС, эксперты провели ряд совещаний, чтобы понять, что собственно мы хотим изменить и в аппарате, и в регионах. Для того, чтобы, возможно, обновить и кадровый состав миграционной службы, повысить производительность работы, осведомленность в сфере миграционного законодательства", – сообщила Науменко.

По ее словам, обновленная модель развития территориальных органов Государственной миграционной службы была представлена на рассмотрение Министру внутренних дел Денису Монастырскому. Кроме того, она была обнародована на официальном сайте ГМС.

"Мы надеемся, что 2022 год будет отмечен кардинальными изменениями в работе наших территориальных и подразделений", – подчеркнула чиновник.

Она отметила, что территориальные органы и подразделения ГТС были созданы в соответствии с административно-территориальным устройством нашего государства, которое действовало до 2021 года. В то время существовала объективная необходимость обеспечения присутствия сотрудников миграционной службы в каждом райцентре Украины.

"Вместе с тем, мы понимаем, что миграционные процессы, происходящие в Украине и мире, не являются устойчивыми и постоянно меняются. Мы также должны быстро реагировать на существующие сегодня смещения миграционных приоритетов и уделять большее внимание не только качеству предоставления админуслуг, но и качества противодействия нелегальной миграции в Украине. Поэтому мы убедились, что сейчас ДМС нуждается в определенных изменениях – как структурных, так и функциональных", – резюмировала Наталья Николаевна.

Таким образом, ныне первоочередным приоритетом ДМС определено приведение структуры территориальных органов и подразделений миграционной службы в соответствие с актуальными вызовами и угрозами. А именно построение действенной и гибкой системы, которая будет способна оперативно и адекватно реагировать на любые миграционные риски и угрозы.