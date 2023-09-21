Прежде чем одобрить членство Украины в ЕС, Польша захочет решить вопрос зерна – аналитик

Переговоры могут быть сложными, но проблему реально урегулировать.

Вступление Украины в Евросоюз — это политический процесс, требующий согласия всех государств блока, в частности Польши, которая, вероятно, прежде всего захочет урегулировать с Киевом проблемы с зерном.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил польский политический аналитик Лукаш Адамский.

"В ситуации, когда Польша является крупнейшим западным соседом Украины и аграрной страной, Украина будет вынуждена разговаривать с Польшей, на каких условиях интегрироваться так, чтобы польский аграрный рынок не был уничтожен", — сказал Адамский.

По его мнению, такие переговоры станут сложным процессом, но по доброй воле проблему можно будет урегулировать.

Между тем, слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о прекращении предоставления военной помощи Украине вырвали из контекста, заявил президент страны Анджей Дуда.

Напомним, ранее премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет передавать оружие Украине, что вызвало международный резонанс.

Впоследствии представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава продолжит поставки оружия Украине по ранее согласованным контрактам на примере гаубиц Krab.

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