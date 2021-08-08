Преждевременно ушел из жизни: названа причина смерти известного художника Александра Ройтбурда

Александр Ройтбурд умер 8 августа.

На 60-м году жизни в воскресенье, 8 августа, умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Прощание с художником, предварительно, состоится 11-12 августа.

Об этом сообщается на странице Одесского музея в Facebook.

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"Сегодня преждевременно ушел из жизни директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Прощание, предварительно, состоится 11-12 августа. Как только будут известны детали мы сообщим о них дополнительно", — говорится в сообщении.

По информации в СМИ, в последние годы жизни в Александра Ройтбурда были проблемы со здоровьем В свою очередь, журналист и нардеп Николай Княжицкий уточнил, что Александр Ройтбурд умер из-за онкологии.

"Умер Александр Ройтбурд. Онкология. Светлая память. Большой художник, человек, который умел расти, любил искусство и Украине. Сочувствие близким", — написал Княжицкий.

А сотрудник музея Кирилл Липатов уточнил, что Александра Ройтбурда ни стало рано утром 8 августа.

"В семь утра не стало Саши Ройтбурда. Самого остроумного человека. Мы стали меньше и скучнее", — отметил он.

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