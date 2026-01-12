- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Президент Аргентины заявил о готовности посетить Украину
Он назвал такую поездку жестом поддержки украинского лидера Владимира Зеленского.
Аргентинский президент Хавьер Милей заявил, что готов приехать в Украину, чтобы лично выразить поддержку президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о возможном визите в Киев, передает Clash Report.
«Я бы с удовольствием посетил Украину, чтобы поддержать президента Зеленского», — подчеркнул Милей.
Он также отметил, что между ним и главой украинского государства сложились теплые личные отношения.
«Я восхищаюсь Зеленским и имею к нему особое расположение», — добавил президент Аргентины.
Ранее сообщалось, что в Аргентине разведка разоблачила деятельность российской шпионской сети, которая действовала в поддержку интересов Москвы и пыталась влиять на общественное мнение в стране.
Мы ранее информировали, что глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем.