Президент Чехии ответил на критику из-за самолетов для Украины

Петр Павел / © Associated Press

Реклама

Президент Чехии Петр Павел ответил на критику со стороны министра иностранных дел Петра Маценко, обвинившего главу государства в самовольных заявлениях во время недавнего визита в Украину. Речь идет о предложении предоставить Украине несколько легких боевых самолетов для борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом пишут Чешские новости.

Как сообщают украинские медиа, во время поездки Павел также говорил о возможной помощи в виде систем раннего предупреждения и генераторов на случай отключения электроэнергии. В то же время Мацинка в эфире Чешского телевидения заявил, что президент не согласовывал эти инициативы с правительством и «вел себя как бык в посудном магазине».

Реклама

Петр Павел категорически отверг такие упреки. По его словам, опытные дипломаты должны проверять факты, прежде чем делать публичные выводы, особенно когда речь идет об оценке действий президента. Об этом он заявил журналистам перед отъездом в Ватикан.

Глава государства подчеркнул, что интерес Украины к чешским самолетам L-159 продолжается уже не менее полугода. Текущие переговоры, по его словам, являются логическим продолжением предыдущих контактов между Прагой и Киевом, в том числе и недавнего визита Мацинки в Украину. Ранее рассматривались варианты ссуды или безвозмездной передачи самолетов, однако на этот раз президент Владимир Зеленский предложил их приобрести, что может значительно ускорить процесс.

Павел также напомнил, что по закону армия может передавать только избыточную технику, однако при поддержке Украины ни одно государство не действовало исключительно по такому принципу. По его словам, ключевое — не навредить обороноспособности Чехии. Передача четырех самолетов L-159 из 24 находящихся на вооружении президент считает приемлемым риском.

«Безусловно, это вопрос обсуждения на уровне правительства. Но я вижу здесь не только возможность существенно помочь Украине, но и большой шанс для Чешской Республики», - подчеркнул Павел.

Реклама

Он добавил, что в случае успешного использования самолетов против дронов это станет лучшей рекламой для производителя компании Aero Vodochody. В этом случае интерес к этим машинам могут проявить и другие страны. Президент подчеркнул, что не стоит противопоставлять помощь Украине возможностям развития чешской промышленности, отметив, что планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром Андреем Бабишем.

Ранее Павел сказал , какие гарантии безопасности Чехия может предоставить Украине. Речь идет об отправке войск.

«Я верю, как только появится понимание того, что есть общая воля к развертыванию сил, Чехия будет частью этой коалиции», — подчеркнул он.