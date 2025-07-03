Президент Чехии сделал тревожное заявление о поставках оружия для ВСУ

Петр Павел. / © Associated Press

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Чехия не может гарантировать продление "чешской инициативы" для Украины после парламентских выборов, которые состоятся 3-4 октября. Правительство может измениться, а потому предсказать приоритеты новой власти сложно.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает BBC .

"Сейчас все мои усилия сосредоточены на сохранении единого подхода к вопросам безопасности и обороны, включая нашу политику в отношении Украины. Поскольку я считаю, что поддержка Украины - это неотъемлемая часть нашей собственной безопасности", - заявил чешский лидер.

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Заметим, благодаря этой инициативе ВСУ получили в 2024 году 1,5 млн снарядов. В этом году планируется поставка еще 1,8 млн. Павел подчеркнул, что два года назад соотношение снарядов Украины и России было 1:10, но благодаря помощи удалось сократить до 1:2.

По словам президента Чехии, он обсуждает вопросы поддержки Украины со всеми лидерами партий, которые могут войти в следующее правительство.

"Я обсудил с ними необходимость соблюдения тех же принципов в сфере безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий - многое будет зависеть от их итогов", - говорит Петр Павел.

BBC отмечает, что наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра Чехии сейчас бывший глава правительства и лидер движения ANO Андрей Бабиш. Аналитики отмечают, что во время президентских выборов 2023 он пытался понравиться и избирателям, которые недовольны активной помощью Чехии Украине. Впрочем, в явных пророссийских наклонностях его не замечали.

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Как сообщалось, действующий министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна готова продлить программу поставки артиллерийских снарядов для Украины, по меньшей мере, до 2026 года. По его словам, инициатива по закупке боеприпасов во всем мире при поддержке союзников стала "переломным моментом" в войне.

Напомним, США заявили о приостановке поставок некоторых видов оружия Киеву.

Дата публикации 10:50, 02.07.25 Количество просмотров 724 Первый разговор Путина с Макроном за три года: неожиданные подробности! Пощечина для РФ от Азербайджана