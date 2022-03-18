"Президент Еврокомиссии пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС" — Зеленский

"Президент Еврокомиссии пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел ряд важных переговоров с европейскими лидерами про поддержку Украины в условиях войны.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Сегодня, 18 марта, президент Украины провел переговоры с Урсулой фон дер Ляен, президентом Еврокомиссии, Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Тематика понятна. Во-первых, это конкретные шаги, которые дадут Украине еще больше сил, не только непосредственно для обороны, но и для экономики. Для наших людей, для украинцев, реально защищающих Европу. Здесь и сейчас. На нашей земле", – сказал президент.

По его словам, президент Урсула фон дер Ляен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.

"Бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это непросто, но мы это делаем. Уверен", — заявил президент.

Зеленский также обсудил с лидерами Европы поддержку от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

Украина и Евросоюз договорились о выделении дополнительных средств в поддержку страны.

"И договорились о новом «макрофине» – еще 300 млн евро для Украины. Вдобавок к тем, в отношении которых уже было принято решение", — заявил Владимир Зеленский.