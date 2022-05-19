Президент Еврокомиссии поздравила украинцев с Днем вышиванки: фото

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила украинцев с Днем вышиванки.
Поздравление опубликовал официальный телеграм-канал Еврокомиссии вместе с фотографией, на которой фон дер Ляйен сама одета в вышиванку.
"Президент фон дер Ляйен желает вам хорошего Дня вышиванки!", — говорится в поздравлении.
Стоит отметить, что в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки: в этом году — это 19 мая.
Напомним, вышиванка – это не только особый элемент праздничной национальной одежды, но и важная часть культуры украинского народа. Именно поэтому знать о существовании такого события, как День вышиванки, должен каждый украинец. Читайте в материале ТСН.ua, когда эта дата и какая у нее история.
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