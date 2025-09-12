- Дата публикации
Президент Финляндии Александер Стубб выступил перед студентами КНУ: "Внешняя политика всегда находится в движении"
11 сентября 2025 г. в Учебно-научном институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялась встреча с Президентом Финляндской Республики Александером Стуббом. Событие прошло в рамках 5-го юбилейного Саммита первых леди и джентльменов, темой которого в этом году стало «Образование, моделирующее мир».
Президент Финляндии выступил перед студентами и преподавателями на тему «Навстречу новому мировому порядку: ценности, интересы и власть во внешней политике».
Он подчеркнул, что современный мир находится в процессе длительной трансформации, определяющей международные отношения в ближайшие десятилетия.
Главные тезисы выступления Александера Стубба:
• новый мировой порядок будет формироваться в течение 5–10 лет, и его влияние может занять столетие;
• необходимо сохранять прочную связь между Европой и США;
• несмотря на различия в политике и ценностях, экономики Европы и Китая остаются взаимосвязанными;
• растет роль стран Глобального Юга, которые все больше влияют на мировую политику;
• следующее десятилетие будет определяться борьбой между многосторонностью и многополярностью;
• основой долгосрочной внешней политики должны быть ценности, интересы и власть.
Александер Стубб также выразил уверенность, что «в конце концов наступит справедливый и продолжительный мир», а Украина станет неотъемлемой частью Европы и ЕС.
«Мой последний призыв – держитесь своих ценностей. Верьте в идею открытого общества. Соблюдайте демократию и свободу. Защищайте права человека и основные свободы. Помните: каждое государство имеет право сохранять свою независимость, суверенитет и территориальную целостность», - обратился Президент Финляндии к украинским студентам.
Встреча прошла в непринужденной и дружеской атмосфере. Студенты имели возможность задать вопросы Главе государства и получить ответы на актуальные темы международной политики.
Событие было организовано при поддержке Посольства Финляндии в Украине.