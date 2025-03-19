Президент Финляндии оценил мощь ВСУ

В Финляндии высказались об украинской армии. Так, как утверждает президент страны Александр Стубб, она наиболее сильна в Европе.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Украинские Вооруженные силы самые сильные и современные в Европе", — подчеркнул он.

Стубб добавил, что украинское общество объединено. Украинцы показали чрезвычайную стойкость.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что России не нужен ни мир, ни перемирие. Москва будет затягивать переговоры и продолжать войну.

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