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Президент Финляндии оценил мощь ВСУ

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Президент Финляндии оценил мощь ВСУ

Президент Финляндии Александр Стубб / Фото: Associated Press

Украинские защитники — гаранты безопасности ЕС.

В Финляндии высказались об украинской армии. Так, как утверждает президент страны Александр Стубб, она наиболее сильна в Европе.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Украинские Вооруженные силы самые сильные и современные в Европе", — подчеркнул он.

Стубб добавил, что украинское общество объединено. Украинцы показали чрезвычайную стойкость.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что России не нужен ни мир, ни перемирие. Москва будет затягивать переговоры и продолжать войну.

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