"Президент избирается на 5 лет, но...": глава ЦИК объяснил, будет ли Зеленский легитимным после мая

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не потеряет легитимность после пяти лет на посту, поскольку закон о военном положении запрещает проведение выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский после мая 2024 года не потеряет легитимность, поскольку закон о военном положении предусматривает, что в этот период ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы не могут быть организованы.

В этом вопросе все однозначно и никаких разночтений быть не может, подчеркнул глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью "Укринформу".

Он подчеркнул, что фейки о "потере легитимности" активно распространяет российская пропаганда, это выгодно врагу.

"Лично для меня все однозначно и никаких разночтений в этом вопросе быть не может — Конституция Украины определяет, что президент избирается сроком пять лет, но по их завершению полномочия президента не прекращаются. Пятый год срока полномочий президента является основанием для того, чтобы назначить выборы президента Украины на последнее воскресенье марта. Но это в обычной ситуации, в мирное время. Но сейчас у нас, к сожалению, не мирное время", — подчеркнул глава ЦИК.

Диденко подчеркнул, что в стране уже третий год идет полномасштабная война, действует правовой режим военного положения. В этот период закон запрещает проведение выборов.

"Соответственно, это означает, что оснований для назначения выборов нет. Так что полномочия высших органов государственной власти – президента Украины, Верховной Рады действуют до тех пор, пока не будут проведены новые выборы. Ну а назначить их можно будет только после окончания военного положения", – подчеркнул Диденко.

Напомним, большинство украинцев не поддерживают идею проведения следующих выборов во время войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года.

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