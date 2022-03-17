Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Президент Красного Креста пообещал активизировать гумкоридоры в Украине – ОП

Дата публикации
Просмотры
1516
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Президент Красного Креста пообещал активизировать гумкоридоры в Украине – ОП

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер пообещал активизировать организацию эвакуации мирного населения из «горячих точек» Украины и доставки гуманитарных грузов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Мариуполь, другие города и населенные пункты Украины, в которых оккупанты ведут войну против гражданского населения, нуждаются в неотложной эвакуации и доставке гуманитарных грузов. Красный Крест является важным участником этих процессов», – отметил Тимошенко.

По его словам, отныне на постоянной основе в Киеве будет работать офис Красного Креста. Также и в других городах планируется открытие офисов организации.

Кроме того, Тимошенко сообщил, что Комитет уже доставил в Украину 2 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Дата публикации
Просмотры
1516
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация