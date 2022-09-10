Президент Латвии стал первым западным лидером, переночевавшим в Киеве во время войны

Президент Латвии Эгилс Левитс прибыл в Киев 9 сентября с двухдневным визитом.
Это первый западный лидер, оставшийся в столице наночь во время полномасштабной войны России против Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Таким образом, латвийский лидер стал первым западным лидером, разорвавшим неформальное правило безопасности, что запрещало иностранцам оставаться в Киеве на ночь.
Традиционно программа президента не обнародуется до его завершения.
Напомним, в субботу, 10 сентября, в Киев с неанонсированным визитом прибыла министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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