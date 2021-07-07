Президент Литвы завил, что на День Независимости Украины приедет в Киев

День Независимости мы будем праздновать 24 августа.
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявил, что приедет в Киев для участия в праздновании Дня Независимости Украины.
Об этом он сказал 7 июля во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.
"С президентом Владимиром Зеленским мы встретимся в Киеве, отмечая 30-летие украинской независимости", — сообщил Науседа.
В свою очередь Зеленский отметил, что рад, что президент Литвы принял его приглашение.
"Скоро Украина будет отмечать 30-летие нашей независимости, и я очень рад, что господин президент принял мое приглашение, и лично сможет посетить все торжества, которые будут в столице Украины, в Киеве", — подчеркнул президент Украины.
Напомним, что сейчас Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Литве, где проходит Конференции по вопросам реформ в Украине "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье".