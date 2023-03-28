Президент "Мотор Сичи" блокировал поставки боевого вертолета для ГУР в первые месяцы войны — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на Россию – он блокировал поставки боевого вертолета для ГУР МО в апреле 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по платежной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте. Однако коллаборант Богуслаев намеренно заблокировал исполнение соответствующего государственного заказа.

"Для этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. Выполняя распоряжение высокопоставленного чиновника, работники завода сняли лопоти и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающие за работу несущего винта", — говорится в сообщении.

По данному факту президенту АО "Мотор Сич" дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Дело президента "Мотор Сичи" Богуслаева: что известно

СБУ задержала Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 г. вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятий по подозрению в работе в пользу РФ даже после полномасштабного вторжения. Оба чиновника объявили подозрение в коллаборации и пособничестве государству-агрессору. Если их вину докажут – им грозит пожизненное заключение.

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество со страной-агрессором.

Впоследствии стало известно, что Богуслаев также сотрудничал с террористами ДНР после полномасштабного вторжения России в Украину, он финансировал террористов, уплачивая налоги и сборы в их бюджет.

Журналисты также опубликовали разговоры Вячеслава Богуслаева с россиянами. Он жалуется на то, что по Запорожью прилетают российские ракеты, однако призывает Путина оккупировать Украину.

Также известно, что компания "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева продавала авиационные двигатели предприятиям Ирана, находившимся под санкциями США и ЕС.

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