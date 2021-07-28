Президент назначил нового командующего ООС: что известно о генерале Александре Павлюке

Вместе с 24-й бригадой Павлюк участвовал в боях и спецоперациях на Востоке Украины.

Новым командующим Операции объединенных сил вместо Владимира Кравченко стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский сегодня, 28 июля.

Александр Павлюк — командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ.

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Родился он в 1970 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области. В 1991 году Павлюк окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Начал свою воинскую карьеру новый командующий ООС еще в советской армии. В августе 1991 года был отправлен в Германию, где служил до 1993 года в должности командира танкового взвода в Хиллерслебене вблизи Магдебурга.

Не дождавшись год до окончательного вывода российский войск из Германии, которое произошло в 1994-м, Павлюк решает вернуться на родину.

С 1993-го по 2006 год служил в родном Новоград-Волынском. Был командиром танковой роты, заместителем начальника штаба танкового полка, командиром танкового батальона, заместителем командира бригады.

С июля 2006-го по март 2007 года Павлюк был командиром украинских миротворцев в Косово. Впоследствии вернулся в Новоград, где продолжал двигаться по карьерной лестнице.

2014-й год он встретил в должности командира 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого в г. Яворов Львовской области. Весной 2014-го его бригаду передислоцировали в Сумскую область, ведь была угроза военного вторжения РФ на Киев.

Павлюк вместе со своими подчиненными участвовал в боях и спецоперациях на Востоке Украины. 24-ю бригаду он возглавлял до 2015 года. Был командующим войсками оперативного командования "Запад" с 2017-го по 2020 год.

Напомним, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака стал генерал-майор Валерий Залужный.

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