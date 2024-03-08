Президент отметил героическую роль украинок в защите государства: "Все, что вы делаете, вдохновляет мир"

В Международный женский день (День борьбы за права женщин) глава государства отметил профессионализм, самоотверженность и решительность украинок, собственным примером вдохновляющих весь мир.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Украинские женщины лечат, учат, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и наше государство. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой. Наши женщины любят и воспитывают, оберегают и заботятся. Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир. Спасибо вам за все! Спасибо, что умножаете нашу общую силу!" – написал Зеленский.

Президент показал фото, на которых изображены украинские военнослужащие, спасательницы, медики, психологи, волонтеры.

Женщина с ребенком / Фото: Zelenskiy/Official

Украинские защитницы / Фото: Zelenskiy/Official

Медикиня / Фото: Zelenskiy/Official

Военные медикини / Фото: Zelenskiy/Official

Психологиня ГСЧС / Фото: Zelenskiy/Official

Вынужденные переселенки / Фото: Zelenskiy/Official

Украинская военнослужащая / Фото: Zelenskiy/Official

Спасательница / Фото: Zelenskiy/Official

Спасательницы ГСЧС / Фото: Zelenskiy/Official

Волонтер / Фото: Zelenskiy/Official

Напомним, в канун 8 Марта социальные сети заполняют рекламы о "Празднике весны, красоты и женственности". Но на самом деле у них нет ничего общего с Международным женским днем, который еще называют Днем борьбы за права женщин. Что на самом деле означает праздник и почему он не о "женщинах и красоте" читайте в материале ТСН.ua.

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