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Президент отметил героическую роль украинок в защите государства: "Все, что вы делаете, вдохновляет мир"

Президент отметил героическую роль украинок в защите государства: "Все, что вы делаете, вдохновляет мир"

Украинские защитницы / Фото: Zelenskiy/Official

Президент Владимир Зеленский выразил слова благодарности украинским женщинам, чья роль в противостоянии российской агрессии чрезвычайно важна.

В Международный женский день (День борьбы за права женщин) глава государства отметил профессионализм, самоотверженность и решительность украинок, собственным примером вдохновляющих весь мир.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Украинские женщины лечат, учат, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и наше государство. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой. Наши женщины любят и воспитывают, оберегают и заботятся. Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир. Спасибо вам за все! Спасибо, что умножаете нашу общую силу!" – написал Зеленский.

Президент показал фото, на которых изображены украинские военнослужащие, спасательницы, медики, психологи, волонтеры.

Женщина с ребенком / © Zelenskiy/Official
Женщина с ребенком / Фото: Zelenskiy/Official
Украинские защитницы / © Zelenskiy/Official
Украинские защитницы / Фото: Zelenskiy/Official
Медикиня / © Zelenskiy/Official
Медикиня / Фото: Zelenskiy/Official
Военные медикини / © Zelenskiy/Official
Военные медикини / Фото: Zelenskiy/Official
Психологиня ГСЧС / © Zelenskiy/Official
Психологиня ГСЧС / Фото: Zelenskiy/Official
Вынужденные переселенки / © Zelenskiy/Official
Вынужденные переселенки / Фото: Zelenskiy/Official
Украинская военнослужащая / © Zelenskiy/Official
Украинская военнослужащая / Фото: Zelenskiy/Official
Спасательница / © Zelenskiy/Official
Спасательница / Фото: Zelenskiy/Official
Спасательницы ГСЧС / © Zelenskiy/Official
Спасательницы ГСЧС / Фото: Zelenskiy/Official
Волонтер / © Zelenskiy/Official
Волонтер / Фото: Zelenskiy/Official

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