Президент ПА НАТО озвучил главный мотив КНДР отправлять своих военных в Украину

Главным мотивом Пхеньяна для отправки своих войск на войну на стороне России против Украины является стремление получить боевой опыт, которого у северных корейцев нет.

Такое заявление сделал президент Парламентской ассамблеи НАТО, американский конгрессмен Джерри Коннолли, в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что несмотря на одну из крупнейших армий мира, у РФ мало боевого опыта.

"Собственно, его вообще нет. У них были боевые действия последний раз во время Корейской войны. Итак, уже 70 лет прошло. Практически не осталось уже солдат из той войны. Чтобы получить боевой опыт – куда вы можете податься за ним, если вы Северная Корея? Ну, их россияне пригласили воевать в Украину", – сказал Коннолли в интервью Радио Свобода.

По его словам, отправка северокорейских солдат в Россию демонстрирует определенную слабость России.

"И почему России это нужно? Может потому, что российский потенциал истощился? По оценкам, потери россиян составляют 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Думаю, что это повод не столько для озабоченности, а повод посмотреть – что же это говорит о современной российскую армию?», – сказал Коннолли.

Напомним, военные из самой закрытой страны, Северной Кореи, уже учатся в РФ и будут направлены в Курскую область.

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