Президент подписал закон о мобилизации: когда и к чему готовиться военнообязанным

Месяцы кропотливой работы и скандалов принесли свой результат. Закон о мобилизации подписан президентом и опубликован в правительственной газете "Голос Украины". А это значит, что через месяц для всех военнообязанных наступит "горячая пора".

Что именно изменится украинцам – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Закон о мобилизации вступает в силу 18 мая

Верховная Рада 11 апреля окончательно приняла новый закон о мобилизации, который получил большой резонанс в украинском обществе. Документ уже подписал президент Украины Владимир Зеленский и был опубликован в правительственной газете "Голос Украины" 17 апреля. А это значит, что документ вступает в силу через один месяц со следующего дня после публикации – то есть 18 мая.

Часть изменений из нового закона:

мобилизации подлежат мужчины с 25 лет;

военнообязанные должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные;

повестки будут издавать только в бумажном виде;

мужчины от 18 до 60 должны постоянно носить с собой военно-учетный документ (и предъявлять по требованию представителя ТЦК или полицейского);

обязательной мобилизации женщин – не будет;

создание и функционирование е-кабинета для призывников, военнообязанных и резервистов (регистрация добровольная);

вместо срочной вводится базовая военная служба.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец положительно оценивает принятый закон о мобилизации. Он отметил, что нужно понимать, что сейчас на линии фронта продолжаются чрезвычайно тяжелые бои и находящиеся там военные должны иметь возможность, в частности, получать отпуск.

"Но, на мой взгляд, теперь процедура выглядит максимально демократично, без принуждения. Это самый лучший вариант, на который мы могли надеяться"

Учет военнообязанных

Прежде всего, с чего начинается мобилизация по-новому для военнообязанных – так это то, что в течение 60 дней после вступления закона в действие всем мужчинам от 18 до 60 лет будет необходимо обновить собственные данные. Для этого нужно будет явиться в ТЦК или ЦНАП. Также можно будет создать электронный кабинет военнообязанных (добровольно) для внесения туда личной и служебной (для резервистов) информации онлайн.

Все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Проверять их вправе: работники ТЦК, пограничная служба, полиция. Процесс проверки документов может фиксироваться на фото или видео. Также предполагается ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Если вы находитесь за границей, сможете уточнить свои данные дистанционно.

Кстати, по информации издания Politico, около 650 тыс. мужчин призывного возраста покинули Украину. Большинство из них сделали это незаконными способами. Цифра поражает! Однако норму об ограничении консульских услуг в законопроекте о мобилизации прописали для того, чтобы понимать, какое количество граждан находится за границей. Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепка от "ЕС" Ирина Фриз рассказала "Радио Свобода". При этом, по ее словам, механизм депортации украинцев из других стран не существует.

Военная подготовка и отсрочка

Срочную службу в Украине заменят базовой военной подготовкой на 3 месяца. Молодым до 25 лет нужно будет выбрать время и место прохождения такой подготовки. А с 2025 года в учебных заведениях всех форм собственности будет введена общевойсковая подготовка. Мобилизация студентов в особый период не предусмотрена для тех, кто учится по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, превышающий ранее полученный. Также в Законе о мобилизации указано, что мобилизации в особый период не подлежат: аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру (независимо от того, обучается человек на контракте или бюджете); научные работники и преподаватели вузов и техникумов, имеющие научную степень и работающие не менее чем на 0,75 ставки по основному месту работы; педагоги в школах, работающих не менее чем на 0,75 ставки по основному месту трудоустройства.

Какие изменения ждут людей с инвалидностью?

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации лица с инвалидностью согласно заключению ВЛК. Однако они могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства. Мужчины от 25 до 55 лет, получившие ІІ или ІІІ группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны пройти медицинское освидетельствование повторно, чтобы подтвердить его выводы. Однако это условие не касается военнослужащих – получивших травмы при участии в боевых действиях. Если вам поступит повестка, нужно прийти в военкомат в указанное время и иметь с собой документы, подтверждающие вашу инвалидность. А вот смогут ли мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы после принятия Закона о мобилизации объяснил адвокат Роман Симутин.

"Мне неизвестный законодательный инструмент заставить человека принудительно пройти медицинское освидетельствование. Фактически остается лишь один способ – применить презумпцию виновности и признать виновным без вины. То есть отменят инвалидность, если мужчина откажется пройти повторный осмотр. Подобная норма у нас есть в админкодексе – это отказ водителя от прохождения освидетельствования на предмет опьянения. Полицейскому просто не нужно заставлять водителя проходить осмотр.

Изменения для ограниченно пригодных

Также напомню, что 2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал изменения в законодательство о правах военных и полицейских на социальную защиту. Среди изменений отмена ограниченной пригодности для военнообязанных. С мая и в течение следующих девяти месяцев военнообязанные со статусом ограниченно пригодные должны пройти повторную ВЛК- По результатам ВЛК врачи определят, пригодны ли непригодные военнообязанные для службы. Однако, несмотря на то, что парламент принял закон, Минобороны Украины не разработало новый приказ о ВЛК, поэтому медикам пока не на что опираться в определении пригодности или непригодности человека к службе. Новый приказ Минобороны сейчас разрабатывает. Департамент здравоохранения Минобороны сообщил, что изменения в приказ предусматривают пять статусов, в частности:

непригодны к военной службе с исключением из военного учета; непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев; временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше); пригодные; пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

Именно категория пригодных в определенных частях и является тем, что может заменить статус ограниченно пригодных. Следует отметить, что сейчас это только предложения, а не окончательные изменения. Раньше в армию не могли призвать людей, страдающих: активным прогрессирующим туберкулезом; тяжелые формы вирусных гепатитов; ВИЧ, сопровождающийся инфекционными, паразитарными болезнями; некоторые онкологические заболевания и прочее.

Полный подробный список можно найти в приказе Минобороны. Однако, до 4 августа – через три месяца после вступления закона в силу правительство должно обновить перечень заболеваний. Именно по обновленным положениям приказа будут определять пригодность или непригодность военнообязанных.

Отсрочка и бронирование

Добровольцы, самостоятельно пришедшие в ТЦК для включения их в ряды ВСУ без повестки, получат отсрочку на два месяца для решения личных дел и подготовку. Также с 2024 года будут забронированы все работники Нацполиции Украины. Относительно органов госвласти и местного самоуправления: там могут быть забронированы только руководители этих организаций. Что касается госслужащих категорий "Б" и "В", то среди них может быть забронировано до 50%. А вот кому нардепы сделали настоящий подарок – так это себе, конечно. Потому что каждый народный депутат сможет забронировать от мобилизации по два своих помощника. В число критически важных отнесли также работников сферы культуры и медиа. Еще право на бронь имеют владельцы критически важных предприятий, даже если они там не работают, а владеют ими.

Ограничение для уклоняющихся

Одним из наиболее дискуссионных пунктов мобилизационного законопроекта был пункт по ограничению управления транспортными средствами военнообязанным по требованию ТЦК. Исходя из Закона о мобилизации, все будет решать суд, но этому предшествует определенный алгоритм действий, который должен совершить ТЦК. Ограничивать не будут в двух случаях: если установление такого ограничения лишает личность основного законного источника дохода и если лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью. Также Закон о мобилизации предусматривает штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета. В то же время за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации предлагают штрафовать как обычных граждан, так и должностных лиц. Штрафы предусмотрены в размере от 34 до 85 тысяч гривен. За эти нарушения в условиях особого периода предлагают штрафовать на сумму от 153 до 204 тыс. грн.

Также закон о мобилизации предусматривает изъятие транспорта для нужд ВСУ у граждан, имеющих более одного автомобиля. Будут изымать не все машины и не у всех, то есть отдельные категории владельцев и транспорта, которых может затронуть мобилизация авто. Кроме органов власти, эта обязанность распространяется на предприятия, учреждения, в частности железную дорогу, порты, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, обеспечивающие эксплуатацию транспорта, а также граждан. Однако пошаговый алгоритм изъятия транспорта у граждан по сей день доподлинно неизвестен. Речь идет только об общих положениях. Однако в Раде заверили, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться по поводу этих норм.

Мобилизация женщин

Согласно новому закону, женщин Украины могут призвать в службу только по добровольному согласию. Вместе с этим все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет. При этом постановление на военный учет не обязывает мобилизацию и призыв на службу. Женщины, имеющие образование сродни военно-учетной специальности, необязательно должны становиться на военный учет. Они могут сделать это добровольно.

Демобилизация

Норма о демобилизации после 36 месяцев военной службы была исключена из нового закона. Сейчас в Кабинете министров работают над отдельным документом, определяющим нормы о демобилизации.

Ранее в Закарпатье мужчина вырвался от пограничников и скрылся в Венгрии.

Читайте также: