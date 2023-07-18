Президент подписал закон о расширении перечня права на демобилизацию: детали

Военных, потерявших близких на фронте, будут освобождать от службы.

Во вторник, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о расширении перечня прав на демобилизацию. Так, военнослужащие, лишившиеся родных на войне, могут быть освобождены от службы.

Об этом говорится на официальном портале парламента Украины.

"Теперь дополнительным основанием увольнения с военной службы является, если близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести после полномасштабного вторжения России", – заметил Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Напомним, законопроект под номером 8009 был рассмотрен на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Согласно действующему законодательству, военнослужащие могут быть уволены с военной службы по разным основаниям, однако предложили добавить также вышеупомянутую. Комитет принял решение рекомендовать ВР принять законопроект за основу и в целом.

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