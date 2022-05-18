Президент подписал закон о защите граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины

Владимир Зеленский подписал закон в День чествования памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая подписал закон, принятый Верховной Радой, "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей".
Об этом глава государства сообщил в видеообращении.
"Этот закон для защиты всех тех обычных мирных, гражданских людей, кто подвергся репрессиям от оккупантов, и кто был захвачен ими в плен. Этот закон, в частности, и для Наримана Джелялова и многих других, кто в Крыму, в своем родном доме, лишен чужаками свободы. Для тех, кто находится в тюрьмах на полуострове, и кто вывезен в Россию.
Этот закон для родных и близких всех пленников Кремля в Донецке, Луганске, во всех районах, и в Крыму. Для всех, кто подвергся издевательствам от врага. Это помощь и защита. И мы обязательно восстановим справедливость. Вечная память всем жертва геноцида крымскотатарского народа", — подчеркнул президент.
Напомним, в Украине 18 мая чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа.
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