Президент Польши лишил Зеленского ордена: Буданов резко отреагировал и сделал шаг в ответ

Кирилл Буданов. / © Офис президента Украины

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Решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла — «недружественный акт» в отношении Украины и «подарок» для Москвы.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, комментируя решение Варшавы.

«К сожалению, президент Польши Кароль Навроцкий прибег к недружественному акту в отношении нашего народа, лишив президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла. Безусловно, это подарок для московского агрессора, который обязательно использует против обеих наших стран», — подчеркнул руководитель ОП.

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По его словам, украинцы и поляки «имеют давние отношения и разные страницы истории — как героические, так и трагические». Впрочем, говорит Буданов, это не должно быть поводом для грубых политических спекуляций. В то же время, Украина, отметил он, «оставляет за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство».

Буданов убежден, что решение Варшавы — это «не о справедливости». В качестве примера он отметил, что ордена Белого Орла до сих пор не лишили итальянского диктатора, пособника Адальфа Гитлера — Бенито Муссолини.

«Украина, несомненно, даст оценку этому событию. Но несмотря на все мы будем крепко стоять на основе открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако партнерство равноправное, основанное на принципах взаимоуважения», — заявил руководитель ОП.

Буданов подчеркнул, что «не может оставаться в стороне» на фоне «безосновательной и искусственной раскрутки маховика ненависти». Поэтому он решил отказаться от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым его в прошлом году наградил президент Польши.

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«Уверен, что украинское общество — и военные, и гражданские — испытывают такие же эмоции и поддержат этот шаг», — добавил он.

Кирилл Буданов отказался от польской награды.

Лишение Зеленского ордена — что известно

После скандала из-за УПА Зеленского лишили высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Польский президент Кароль Навроцкий объяснил свое решение тем, что награда является символом наивысшего доверия и благодарности польскому народу, а также требует от награжденного соответствующего отношения к историческим ценностям.

Заметим, премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на такое решение Навроцкого, которое только «радует Путина». По его словам, обострение отношений между лидерами двух государств вредно в нынешних условиях безопасности.

В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался от польского ордена — высокой государственной награды — Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», полученного в октябре 2022-го. Решение он принял из-за лишения Зеленского ордена.

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Дата публикации 19:56, 12.06.26 Количество просмотров 31 Дмитрий Кулеба: О тайных переговорах с королем, конфликте с Польшей и "ловушке" для Украины в ЕС

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