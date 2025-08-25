Президент Польши заблокировал помощь украинцам: что известно

Беженцы в Польше.

Новый президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинским беженцам.

Об этом сообщили польские издания Onet и Interia.

"Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не вносит поправок, по которым шла публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что (помощь) "800+" должны получать только те украинцы, которые принимают вызов работать в Польше", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Навроцкий подчеркнул, что Россия до сих пор остается наибольшей угрозой для безопасности. Однако, по его словам, ситуация в сфере финансов и общественных настроений существенно изменилась. Мол, нужно достичь "определенной социальной справедливости".

"Поляки в своей стране должны быть, по крайней мере, на равных с нашими гостями из Украины. Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - пояснил президент.

Также он добавил, что предложил свой проект закона по этому вопросу и призвал правительство в течение двух недель "упорно работать над формой" этого документа.

В свою очередь, глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий подчеркнул , что это решение не направлено против украинцев, которые находятся в Польше. По его словам, изменений не должны бояться те, кто легально работает, платит налоги или имеет собственный бизнес.

Богуцкий отметил, что закон должен быть справедливым в отношении поляков, которые должны иметь наибольшие привилегии, а не любая другая национальность.

Как сообщалось, соседняя Польша начала депортацию украинцев после скандала с флагом УПА на концерте в Варшаве. В ходе мероприятия полиция задержала 109 человек за ряд правонарушений. Глава польского правительства Дональд Туск отреагировал на событие и сообщил, что 63 человека депортируют из страны, из них 57 - украинцы.

Напомним, концерт белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа в Варшаве превратился в массовые беспорядки. Особый резонанс вызвало появление красно-черного флага Украинской повстанческой армии. Он «засветился» у одного из посетителей, в том числе рядом развевающихся сине-желтый флаг Украины с символом «Идея Нация».