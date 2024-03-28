Президент представил нового председателя Службы внешней разведки Иващенко: фото, подробности

Владимир Зеленский акцентировал, что новоназначенный руководитель СВР генерал Олег Иващенко – специалист, который прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную цель Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины нового главу Олега Иващенко.

Об этом идет речь на сайте президента.

"Сила государства всегда должна опираться на достаточное знание о каждом направлении, на котором Украина борется, конкурирует или развивает свои партнерства. Почва, на которой строится государственная политика, – это информация, которой мы в государстве владеем, и понимание процессов, происходящих в жизненно важных сферах для нашего государства и для наших партнеров. За время этой войны Служба внешней разведки Украины доказала, что способна получать именно такую информацию и обеспечивать нашу государственную силу качественной аналитической почвой. Благодарю всех вас за это", — отметил Владимир Зеленский, обращаясь к присутствующим.

Глава государства поблагодарил бывшего главу СВР Александра Литвиненко за результаты работы Службы внешней разведки и выразил уверенность, что теперь он объединит приобретенный опыт с потенциалом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент акцентировал, что новоназначенный руководитель СВР генерал Олег Иващенко – специалист, прекрасно понимающий разведывательную деятельность и основную цель нашего государства.

"В условиях объективно ограниченных ресурсов мы должны находить возможности и правильно ими пользоваться, чтобы Украина могла уничтожать оккупанта, защищать своих людей, освобождать свою территорию и постоянно укреплять наши связи с миром, и не только с традиционными партнерами Украины в Европе и Северной Америке, но и во всех других частях света. Присутствие Украины в мире должно стать глобальным, чтобы потенциал Украины был максимальным", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент вручил Олегу Иващенко служебное удостоверение/Фото: president.gov.ua

Среди задач СВР, которые назвал Президент: работа повсюду в мире, где есть и могут быть украинские интересы; выигрыш Украины повсюду, где путинская система пытается что-то получить для себя; значительное расширение украинского присутствия и свою роль в тех частях мира, где происходит конкуренция ключевых глобальных сил; получение документальных материалов, качественной информации о намерениях разных субъектов глобальных и региональных отношений.

"И пятое – очень неотложное и практическое – по специфике работы Службы внешней разведки. Во время войны есть вещи совершенно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. Именно такого потенциала мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", – резюмировал глава государства.

Президент вручил Олегу Иващенко служебное удостоверение.

Со своей стороны глава Службы внешней разведки Украины поблагодарил за доверие.

Президент вручил Олегу Иващенко служебное удостоверение/Фото: president.gov.ua

"Как военный человек осознаю весь уровень ответственности перед президентом, государством и украинским народом. Определенные вами задачи приоритетны для Службы, для разведывательной деятельности. Верю в коллектив Службы внешней разведки", — отметил он.

На представлении также присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

Напомним, 26 марта новым главой Службы внешней разведки стал Олег Иващенко. Он заменил на этом посту Александра Литвиненко. Литвиненко в свою очередь стал секретарем СНБО вместо уволенного Алексея Данилова.