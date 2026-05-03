Президент прибыл в Армению на саммит европейских лидеров: с кем встретится
Первый день визита посвящен укреплению партнерства с ключевыми европейскими странами, 3 мая запланированы переговоры с главами правительств четырех стран.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Ереван, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.
Программа на 3 мая: акцент на двусторонних отношениях
Первый день визита посвящен укреплению партнерства с ключевыми европейскими странами.
По словам спикера, в воскресенье, 3 мая, запланированы переговоры с главами правительств четырех стран.
«Сегодня в программе в основном двусторонние встречи: с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии. Завтра сам саммит европейских лидеров и продолжение двусторонних и многосторонних встреч», — сказал Никифоров.
Когда ждать заявления?
Официальные комментарии для медиа начнутся сегодня вечером. Совместное заявление Президента Украины и Премьер-министра Великобритании Кира Стармера ожидается примерно в 18:15 по местному времени.
Основная часть саммита состоится в понедельник, 4 мая.
Саммит Европейского политического сообщества является важной площадкой для координации усилий в сфере безопасности, энергетики и экономической стабильности на континенте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Украины на саммите НАТО, проведение которого запланировано в Анкаре (Турция) 7-8 июля.