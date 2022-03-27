Президент присвоил звание Героя Украины 15 мужественным защитникам страны

Некоторым это звание присвоено посмертно.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №179/2022 о присвоении звания Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановил присвоить звание Герой Украины.
Об этом пишет Генштаб ВСУ в сообщении в социальной сети Facebook.
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":
- Корнийчуку Богдану Сергеевичу – лейтенанту (посмертно);
- Кулику Сергею Григорьевичу – штаб-сержанту (посмертно);
- Максишку Денису Константиновичу – старшему лейтенанту (посмертно).
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
- Бондарю Владиславу Юрьевичу – старшему лейтенанту;
- Барановскому Сергею Анатольевичу – полковнику;
- Бурковскому Сергею Викторовичу – подполковнику;
- Голишевскому Ивану Леонидовичу – подполковнику;
- Гришу Роману Геннадьевичу – штаб-сержанту;
- Гуралю Виталию Олеговичу – капитану;
- Дикарю Игорю Владимировичу – младшему лейтенанту;
- Дрогомирецкому Роману Юрьевичу – капитану;
- Кравченко Артуру Андреевичу – старшему лейтенанту;
- Любарцу Николаю Александровичу – капитану;
- Михайлюку Юрию Владимировичу – капитану;
- Многолетний Евгений Викторович – майор.
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