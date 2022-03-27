Президент присвоил звание Героя Украины 15 мужественным защитникам страны

Некоторым это звание присвоено посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №179/2022 о присвоении звания Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановил присвоить звание Герой Украины.

Об этом пишет Генштаб ВСУ в сообщении в социальной сети Facebook.

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":

Корнийчуку Богдану Сергеевичу – лейтенанту (посмертно);

Кулику Сергею Григорьевичу – штаб-сержанту (посмертно);

Максишку Денису Константиновичу – старшему лейтенанту (посмертно).

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

Бондарю Владиславу Юрьевичу – старшему лейтенанту;

Барановскому Сергею Анатольевичу – полковнику;

Бурковскому Сергею Викторовичу – подполковнику;

Голишевскому Ивану Леонидовичу – подполковнику;

Гришу Роману Геннадьевичу – штаб-сержанту;

Гуралю Виталию Олеговичу – капитану;

Дикарю Игорю Владимировичу – младшему лейтенанту;

Дрогомирецкому Роману Юрьевичу – капитану;

Кравченко Артуру Андреевичу – старшему лейтенанту;

Любарцу Николаю Александровичу – капитану;

Михайлюку Юрию Владимировичу – капитану;

Многолетний Евгений Викторович – майор.

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