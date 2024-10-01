Президент расширил состав Ставки верховного главнокомандующего: кто в него вошел

С сегодняшнего дня, 1 октября, указ вступил в силу.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом идет речь в указе президента Украины, опубликованном на правительственном портале в день его подписания.

"Согласно статье 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича — первого заместителя министра обороны Украины", — говорится в тексте президентского указа.

Указ вступает в силу дня его опубликования, то есть от 1 октября.

Напомним, Иван Гаврилюк является генерал-лейтенантом. В апреле-августе 2022 года был руководителем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии, ранее – исполнял обязанности советника Командующего силами логистики Вооруженных Сил Украины и руководителя главного управления логистики – заместителя Начальника генерального штаба ВСУ.

Год назад Иван Гаврилюк был назначен заместителем министра обороны Украины. По словам Рустема Умерова, главным направлением работы Гаврилюка стали развитие ОВТ Сил обороны, перепрофилирование украинского ОПК в номенклатуру НАТО и сотрудничество со странами-партнерами.

Позже Гаврилюка повысили до первого замминистра обороны, а в мае этого года он некоторое время исполнял обязанности главы ведомства.

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