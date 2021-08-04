Президент Турции поблагодарил Украину за помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент Турции поблагодарил Украину за помощь в борьбе с лесными пожарами

Эрдоган надеется "справиться с этим сложным процессом в кратчайшие сроки".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность дружественным странам, в частности Украине, за помощь в борьбе с лесными пожарами.

Соответствующее обращение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter во вторник, 3 августа.

Глава турецкого государства обратился ко всем "дружественным странам и организациям, направившим свою поддержку, пожелания и сочувствие в борьбе с лесными пожарами, выразившим свою готовность помочь и отправившим помощь".

"Я хотел бы выразить благодарность президенту соседнего Ирана Ибрагиму Райси, эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани, президенту Хорватии Зорану Милановичу и президенту Украины Владимиру Зеленскому за их мощную солидарность", — написал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган поблагодарил президентов Азербайджана Ильхама Алиева и России Владимира Путина, а также премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Надеюсь, мы справимся с этим сложным процессом в кратчайшие сроки", — добавил президент Турции.

Напомним, что 30 июля пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров, осуществили первых два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи Анталии.

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