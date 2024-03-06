Президент Украины и глава правительства Греции почтили память погибших в Одессе

Зеленский напомнил, что в результате российской атаки на жилую многоэтажку погибли 12 человек, среди них – пятеро детей.

Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис почтили память жителей Одессы, погибших 2 марта в результате попадания вражеского БпЛА "Шахед" в девятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинского президента.

Зеленский напомнил, что в результате этой атаки погибли 12 человек, среди них – пятеро детей.

“Марк – ему было три года. Тимофей – ему было всего четыре месяца. Елизавета – ей еще года не исполнилось, и она погибла вместе со своей мамой. Сергей и Злата – им было девять и восемь лет. Мои соболезнования родным и близким погибших от этой жестокой российской атаки”, — говорится в сообщении Зеленского.

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Президент Украины пообщался с жителями поврежденной девятиэтажки и соседних домов. Люди рассказали Владимиру Зеленскому о своих переживаниях во время вражеской атаки и поблагодарили все службы и местные власти, которые спасли людей и сейчас оказывают необходимую помощь.

“Важно обеспечить всем необходимым людей, лишившихся жилья. С этим обязательно помогут. Все получат компенсации за уничтоженное жилье”, – сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Одессе 6 марта / Фото: Сайт президента Украины

Как сообщили на сайте президента Украины, разрушенный подъезд не подлежит восстановлению и должен быть демонтирован с последующим укреплением держательных конструкций остального дома. Заявления на получение компенсации по программе "єВідновлення" подали владельцы 12 уничтоженных квартир, шесть – в процессе оформления заявок и сбора документов.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе 6 марта во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Целью атаки был кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

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