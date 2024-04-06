О жестоких ударах РФ, работе всех украинских служб и "нормальности жизни": главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает ликвидировать последствия российских обстрелов и спасает человеческие жизни. А также пообещал, что враг получит ответ на каждое проявление террора против украинцев.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в субботу, 6 апреля.

"Важные слова благодарности – за сегодня и за эту неделю. Благодарность всем, кто в Харькове, Запорожье, Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой области и во всех пограничных общинах. Кто работает после российских обстрелов, кто помогает людям, кто разбирает завалы, восстанавливает нормальную жизнь. Все наши спасатели ГСЧС Украины, медицинские работники, полицейские, энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы наши, волонтеры. Каждому и каждой, кто бережет нормальность жизни, я благодарен", – сказал президент.

Он напомнил об очередных российских ударах по территории Украины. В частности, в пятницу, 5 апреля, в результате удара по Запорожью пострадали журналисты, фиксировавшие последствия предыдущей атаки.

"Сейчас до сих пор в реанимации корреспондентка агентства "Укринформ" Ольга Звонарева. Была также ранена корреспондентка ТСН Кира Овес. Я желаю им и всем другим пострадавшим скорейшего выздоровления", — сказал Владимир Зеленский.

Он также персонально отметил тех, кто особенно проявил себя в эти дни, помогая сохранить жизни после российских ударов.

"Запорожье – это спасатели Борис Сердюк, Дмитрий Бородатый, Александр Куленко, наши полицейские Андрей Грачев и Михаил Малахов. Они одними из первых прибыли и оказывали помощь даже при повторном ударе. Работники скорой Запорожья Елена Кострюкова, Ярослав Бардаков и Елена Стариковская. Я благодарю вас!

Харьков – наши спасатели Виталий Школа, Владимир Тышков, Максим Ашимхин и Максим Василега, работники "экстренки" Маргарита Артеменко и Александр Байрачный, наши полицейские Руслан Османов и Роман Шаповалов. Я благодарю всех вас и ваших коллег!

Каждую неделю есть за что отметить работников на Херсонщине. ГСЧС Украины, в частности, пожарные, наши спасатели Артем Ковальчук и Дмитрий Пришко, Алексей Федько. Сержанты полиции Сергей Дрозд и Богдан Кот. Благодарю всех врачей, всех медицинских сестер и братьев, всех волонтеров, которые поддерживают медицину Херсонщины. А особенно за эту неделю заслуживают благодарности Юрий Шашкин, Виктория Ганжа, Оксана Горбань", – поблагодарил лидер страны.

Президент подчеркнул, что государственная стойкость состоит из профессионализма и преданности делу именно таких людей по всей стране. Тех, кто делает все возможное, "чтобы жизнь побеждала любые обстоятельства войны".

"И мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы мир и дальше поддерживал Украину и действительно видел, какие просто героические наши люди, видел, как украинцы защищают свое государство, свои города и села, как восстанавливают жизнь при всем, и как уничтожают оккупанта. Россия именно этого заслуживает — Россия заслуживает того, чтобы проиграть. Всем заслуживает, что она делает. Всем своим террором", — отметил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский прокомментировал строительство оборонительных линий.

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