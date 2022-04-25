Президент Украины встретился с госсекретарем и министром обороны США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и Министром обороны США Ллойдом Остином, прибывшим с визитом в Украину.

Владимир Зеленский подчеркнул важность посещения американскими чиновниками Киева в этот ответственный и важный момент для Украинского государства.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Мы ценим то, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы это видим. Мы это чувствуем", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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На встрече стороны обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

Президент Украины отметил, что США уже предоставили Украине оборонную поддержку на общую сумму 3,4 миллиарда долларов и являются самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Отдельное внимание уделили санкционной политике, которая должна и дальше усиливаться и стать весомым элементом воздействия на агрессора.

"Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент передал американской стороне План действий по ужесточению санкций против РФ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эммануэля Макрону с победой на выборах.