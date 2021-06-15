Президент ветировал закон, ослабляющий ответственность за ложь в декларациях

Зеленский инициировал этот проект закона для возобновления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

"Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" (законопроект № 4651), который парламент принял 3 июня", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Зеленский инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Однако при рассмотрении в Раде депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, согласно которым в декларацию вносятся сведения только в случае, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе, объясняют в Офисе президента его решение вернуть закон в парламент.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", — отметил Зеленский.

Напомним, что введение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.

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