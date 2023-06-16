Президент ЮАР назвал 10 основных пунктов "мирного плана" Африканского Союза по войне в Украине

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса назвал 10 основных пунктов мирного плана Африканского Союза по поводу украинско-российской войны.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути. Мы уверены, что, двигаясь к этому миру, потому что все войны когда-то заканчиваются, мы верим, что эта война должно закончиться как можно быстрее из-за переговоров и дипломатическим путем", — сказал Рамафоса.

Третьей составляющей президент ЮАР назвал деэскалацию конфликта.

"Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию", — сказал он.

Кроме того, Рамафоса заявил о необходимости уважать суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН.

"Пятая составляющая — необходимость гарантий безопасности для всех стран. Шестой составляющей является то, что обе страны должны обеспечить движение зерновых и удобрений", — сказал Рамафоса, отметив, что "одной из причин приезда сюда стало то, что Африка также чувствует негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас тоже недостаток удобрений, и цены на них повысились", — заявил президент ЮАР.

Седьмым пунктом в мирном плане он назвал решение гуманитарных вопросов. Рамафоса заявил о необходимости поддержать тех, кто стал жертвами войны, кто страдает.

"Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь. Восьмым основным компонентом является обязательный обмен пленными. Это также должно включать возвращение детей. Девятой составляющей является послевоенное восстановление. Должна быть помощь пострадавшим из-за войны. И десятым основным элементом для нас является то, что под время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ракетной атаки на Киев 16 июня лидерам стран Африки, которые как раз находятся с визитом в столице, пришлось спускаться к укрытиям.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Еврокомиссии заявили, что не будут поддерживать мирный план африканских лидеров, если он будет предусматривать заморозку войны в Украине.

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