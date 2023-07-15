Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом

Этот визит завершает двухэтапную поездку во время которой он ранее посетил Литву и Польшу.

В Украину сегодня, 15 июля, прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.

Об этом сообщил Yonhap News Agency.

Он уже успел встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Во время визита Юн Сок Йоль также посетил Бучу и Ирпень, где россияне совершали жестокие зверства во время оккупации в марте 2022 года.

Этот визит завершает двухэтапную поездку во время которой Юн побывал в Литве на саммите НАТО, а затем в Польше с официальным визитом.

Как сообщалось, ранее Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, и предоставить вооружение, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан.

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