Президент Зеленский одобрил налоговую амнистию для украинцев: что это значит

Президент Зеленский одобрил налоговую амнистию для украинцев: что это значит

Президент подписал законы о проведении единовременного добровольного декларирования активов.

Владимир Зеленский подписал законы №1539-9 и №1542-9, принятые парламентом 15 июня. Они вводят налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности.

Об этом 16 июля сообщили в Офисе президента.

Также читайте Зеленский подписал закон, который предусматривает лишение свободы за ложь в декларации

Как пояснили в пресс-службе Офиса, "документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов".

Так, закон позволяет с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года легализовать свои доходы. Узаконить их можно, заплатив налоги — 5% за активы, размещенные в Украине, 9% — за то, что хранится за рубежом. Не требуют декларирования жилье, если оно единственное и сбережения меньше 400 000 гривен. Также не следует беспокоиться тем, кто получает зарплаты "в белую", то есть уже заплатил налоги.

Второй закон позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.

Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила нового главу МВД Украины. Им стал нардеп из фракции "Слуга народа", председатель парламентского правоохранительного комитета Денис Монастырский.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку