Президент Зеленский рассказал, чем займется после войны

Президент говорит, что у него много планов.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что после войны много планов. Говорит, что хочет заняться делами, которые "люди делают каждый день в мирное время".

Об этом украинский лидер сообщил в интервью французской газете Le Parisien.

Президент говорит, что у него много планов на послевоенное время. В частности, провести время с родными.

"Повидаться с родителями лично, а не по телефону. Поиграть с сыном в футбол. Поговорить с дочерью об университете. Поехать куда-то с женой. А знаете, что бы я хотел сделать? Я бы с удовольствием пошел в кино! Давно не имел такой возможности .Что-то простое, без охранников. Только семья и попкорн. Но я так устал, что могу заснуть во время сеанса...", - сказал президент.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о проблеме со здоровьем украинского президента. По ее словам, у него часто болит спина из-за больших физических и эмоциональных нагрузок.

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