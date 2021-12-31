Президент Зеленский в канун Нового года опубликовал трогательное фото с женой

Президент пожелал украинцам добра в Новом году.
Президент Украины Владимир Зеленский в канун Нового года опубликовал трогательное фото с женой.
Фотографию он распространил на своей странице в Instagram.
На фото президент опубликовал фото вместе с Еленой Зеленской и пожелал украинцам добра в Новом году.
"В новом, 2022, искренне желаем: близких – рядом, здоровье – каждому, возможностей – без границ, уверенности – каждый день, любви – в каждое сердце, добра – всем! Пусть это будет отличный год!", — написал президент.
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