Президент Зеленский воочию увидел оккупированную часть Грузии

Глава украинского государства побывал на админлинии с Абхазией, которую в 2008 году оккупировала Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию ознакомился с ситуацией безопасности на административной линии с оккупированной Абхазией. Об этом сообщили в пресс служба главы государства, опубликовав соответствующие фото.

Во время посещения наблюдательного пункта Абастумани Владимир Зеленский имел возможность увидеть, как идет оккупация части суверенной территории Грузии.

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", — сказал он по этому поводу он.

Украинский президент также прошелся Ингурским мостом, на котором расположен единственный пункт пропуска в регионе. Ежедневно им пользуются до 2 тысяч человек.

Фото: president.gov.ua

Представитель мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии Марек Щигел отметил, что работа этого пункта пропуска ранее была ограничена из-за пандемии COVID-19. Из-за этого возникали существенные трудности для местных жителей, в частности, для учителей местных школ, которые не могли попасть домой.

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Теперь движение через мост восстановлено. Однако самопровозглашенные представители "власти" Абхазии и "Южной Осетии" отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.

Напомним, что во время рабочего визита президента Зеленского в Грузию власти этой страны освободили из заключения двух осужденных украинских яхтсменов, которые были под стражей с осени 2020 года. Украинцкв обвиняли в незаконном пересечении границы Грузии.

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