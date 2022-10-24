Президента "Мотор Сичи", 83-летнего Вячеслава Богуслаева, взяли под стражу в зале суда

В течение следующих 60 дней арестованный по решению суда Богуслаев будет находиться в следственном изоляторе.

В понедельник, 24 октября, по ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для президента АО "Мотор Сич" в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", — говорится в сообщении.

Таким образом, свой 84-й день рождения, который приходится на 28 октября, Вячеслав Богуслаев встретит в заключении.

"Досудебное расследование продолжается. СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению других участников противоправной деятельности и привлечению виновных к ответственности", — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя Департамента внешне-экономической деятельности этого предприятия, которого также задержала СБУ. Обеим фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

По информации СБУ, Богуслаев даже после полномасштабного вторжения России продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов.

Напомним, Служба безопасности Украины 22 октября задержала его и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич".

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с РФ.

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